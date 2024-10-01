İran, ABD'ye Saldırı Öncesi Bilgi Vermedi - Son Dakika
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Politika

İran, ABD'ye Saldırı Öncesi Bilgi Vermedi

İran, İsrail'e füze saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi vermediğini açıkladı. ABD, iddiaları yalanladı.

01.10.2024 23:51
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye bilgi vermediğini açıkladı. İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ise İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı hakkında ABD'ye önceden bilgi verilmediğini açıkladı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdiği yönünde çıkan haberler ABD ve İran tarafından yalanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın saldırı öncesinde ABD'ye bilgi verildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Bir gazetecinin "İran Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıdan önce ABD'ye diplomatik kanallardan uyarı iletildiği açıklaması yapıldığı" ve bu bilginin doğru olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Miller, "Bu kesinlikle yanlış. İran hükümetinden bir saldırı başlatacaklarına ilişkin hiçbir uyarı almadık" dedi.

Başka bir gazetecinin "İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin saldırıdan dakikalar önce ABD'ye bilgi verildiğini açıkladığı" ve bu bilgilendirmenin zamanı ve niteliğinin ne olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayan Miller, "Bu bilgi doğru değil ve o nedenle herhangi bir uyarı almadık. İran'dan gelen açıklamayı gördüm. Önce bizi önceden uyardıklarına ilişkin haberler gördüm. Sonra da bizi saldırıdan kısa süre önce bilgilendirdiklerine ilişkin haberler çıktı ancak bunlar doğru değil. İran'dan bu konuda önceden bir uyarı almadık" dedi.

"İran bunu defalarca yaptı"

Miller, "İran'ın ABD hükümetiyle sözde iletişim kurduğuna ilişkin açıklamaları ilk defa olmuyor. Gönderildiği iddia edilen mesajlar doğru değil. Son birkaç ay içinde bunu defalarca yaptılar ve bu da onlardan biri" dedi.

İran: "ABD'ye önceden bilgi vermedik"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği de bir açıklama yayınlayarak İsrail'e saldırı öncesinde ABD'ye bilgi verilmediğini açıkladı. New York'taki İran misyonu tarafından yayınlanan açıklamada, "ABD'ye herhangi bir ön bildirim yapılmadı. Ancak daha sonradan ciddi bir uyarıda bulunuldu" denildi.

ABD, saldırıdan saatler önce İran'ın İsrail'e saldıracağına ilişkin "belirtiler" bulunduğunu açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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