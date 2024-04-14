İran, Avrupa ülkelerinin İsrail'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya büyükelçileri çağrılarak, Tahran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin "sorumsuz tutumlarının" sorgulandığı kaydedildi.

İran'ın gece saatlerinde İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırısının yankıları sürüyor. İran'ın misilleme saldırısına Avrupa ülkelerinden kınama gelmesinin ardından İran; Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'yı "çifte standart" uygulamakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya büyükelçileri çağrılarak Tahran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin "sorumsuz tutumlarının" sorgulandığı kaydedildi. İran tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın siyonist rejime yönelik eylemi, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesindedir ve Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine yönelik son saldırı da dahil çok sayıda suça yanıt niteliğindedir" denildi.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın üyesi olduğu G7 ülkelerinin bugün İran'ın misilleme saldırılarını görüşmek üzere video konferansla bir araya gelmesi bekleniyor. - TAHRAN