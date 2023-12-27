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İran BM'ye İsrail'e karşılık vereceğini söyledi - Son Dakika
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İran BM'ye İsrail'e karşılık vereceğini söyledi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in Suriye'deki saldırısında öldürülen askeri danışmanın ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek İran'ın İsrail'e karşılık vereceğini belirtti.

İran BM\'ye İsrail\'e karşılık vereceğini söyledi
27.12.2023 - 11:56,  Güncelleme: 12:15
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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said İrevani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musevi'nin İsrail'in hava saldırısında öldürülmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "İran, Siyonist rejime zamanı geldiğinde karşılık verecektir" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musevi'nin İsrail'in hava saldırısında öldürülmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi. Mektupta, "İsrail rejimi, vahşi suçlar ve adaletsiz uluslararası eylemlerin yanı sıra, Suriye sınırlarında aktif olarak saldırgan eylemler de gerçekleştiriyor. Bu kasıtlı eylemler özellikle Suriye'nin resmi talebi üzerine terörle mücadeleye yardımcı olmak için bu ülkede yasal olarak bulunan İranlı askeri danışmanları hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin bilgi veren İrevani, "25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 16.20'de, Şam yakınlarındaki terörle mücadele operasyonlarında Suriye ordusuna destek veren üst düzey askeri danışman Seyyid Razi Musevi, İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde Siyonist rejimin mevzilerinden atılan üç roketle canice öldürüldü. Bu menfur terör eylemi, İsrail rejiminin 2 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği benzer bir saldırının ardından bu ay İranlı danışmanlara düzenlenen ikinci saldırıdır. Ne yazık ki önceki saldırı iki İranlı askeri danışmanın öldürülmesiyle sonuçlanmıştı" dedi.

BMGK'dan uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden İrevani, "İran, bu tür menfur suçlardan İsrail rejimini sorumlu tutmaktadır ve bu rejimin menfur ve korkak terör eylemlerini açıkça kınamaktadır. İran, Siyonist rejime zamanı geldiğinde kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Bu rejimin uluslararası yasalara uymaya ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermeye zorlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey askeri danışmanlarından Seyyid Razi Musevi 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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