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İran, BRICS üyeliğine resmen başladı - Son Dakika
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İran, BRICS üyeliğine resmen başladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın bugün itibarıyla BRICS'e resmi olarak tam üye olduğunu duyurdu. Kenani, BRICS'in İran'ın katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde ettiğini belirtti ve İran'ın BRICS'in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman takip ettiğini ifade etti.

İran, BRICS üyeliğine resmen başladı
01.01.2024 - 19:52,
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını duyurdu.

İran'ın BRICS üyeliği resmen başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bugün itibarıyla BRICS'e resmi olarak tam üye olduğunu duyurarak, "BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS'in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran'a çok yönlü fırsatlar sunmuştur" dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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