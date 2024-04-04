İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Kudüs Işığı\'nda Vahdet Toplantısı düzenledi

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek için Kudüs Işığı'nda Vahdet Toplantısı'nın ikincisini düzenledi.
İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Ankara'da bir otelde, dünyanın gözü önünde yaşanan Müslüman Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek ve bu zulüm karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmak amacıyla Kudüs Işığında Vahdet Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan Habibollahzadeh, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'in konuşması ile devam etti. Büyükelçi Habibollahzadeh, tüm dünya devletlerini Gazze'de yaşanan katliama "dur" demeye davet etti.
Program, iftarın ardından sona erdi. - ANKARA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında adaletin milletin hak kapısı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, adaletin temelinde insanın olduğunu belirterek, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yapılan reformlara değindi. Ayrıca, avukatlık mesleğinin ve yargının savunma tarafının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalıştıklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
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