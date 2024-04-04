İran Büyükelçiliğinden Kudüs Işığı'nda Vahdet Toplantısı
ANKARA - İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek için Kudüs Işığı'nda Vahdet Toplantısı'nın ikincisini düzenledi.
İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Ankara'da bir otelde, dünyanın gözü önünde yaşanan Müslüman Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek ve bu zulüm karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmak amacıyla Kudüs Işığında Vahdet Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan Habibollahzadeh, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'in konuşması ile devam etti. Büyükelçi Habibollahzadeh, tüm dünya devletlerini Gazze'de yaşanan katliama "dur" demeye davet etti.
Program, iftarın ardından sona erdi.
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İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları ve siyasiler bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, çevre düzeni planını gündeme alacaklarını ve şehri yeniden planlamak gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını kazanan BBP adayı Adem Uzun, seçim zaferini kutlama programıyla kutladı. Partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı. Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında, önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de iftar açacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Gazze'deki direnişi ve Filistin davasına olan ilgiyi vurgulayarak, Filistin devletinin en kısa sürede kurulacağını belirtti.
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