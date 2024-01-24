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İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geldi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere yaptığı Türkiye ziyareti kapsamında Esenboğa Havalimanı'na indi. Reisi, resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı düzenlenecek ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye\'ye geldi
24.01.2024 - 22:29,
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İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geldi

ANKARA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere yaptığı Türkiye ziyareti kapsamında Esenboğa Havalimanı'na indi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Reisi, resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

Dün, İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi başkanlık edecek. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Toplantı sayesinde ilişkilerin anlaşma zeminini güçlendirmeye yönelik çeşitli belgelerin imzalanması da gündemde olacak.

Ayrıca, Reisi'nin geçtiği Özal Bulvarı'nda yer alan elektrik direklerine Türkiye ve İran bayrakları yerleştirildi.

Kaynak: İHA
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