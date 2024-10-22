İran Cumhurbaşkanından İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Cumhurbaşkanından İsrail'e Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanından İsrail\'e Sert Tepki

Pezeşkiyan, Avrupa ve ABD'nin İsrail'i silahlandırmasını eleştirerek insan hakları vurgusu yaptı.

22.10.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa ve ABD, tüm güçleriyle İsrail'i silahlandırıp, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar için oluşturulan taziye evini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, muhtemel İsrail saldırısını değerlendirerek, "Herhangi bir saldırı olursa, aynı şekilde karşılık alacaklar" dedi. Pezeşkiyan, "Ne yazık ki, içinde yaşadığımız toplumda insan hakları ve uluslararası hukuktan söz eden hükümetler ve güçler aslında bu yasalara ve haklara kendileri uymuyor. İnsanları evlerinden çıkarıp sürgün eden bir devleti destekleyerek haklarını ve topraklarını arayan halka karşı savaşıyorlar" dedi.

"Avrupa ve ABD, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor"

Pezeşkiyan, kendisine yöneltilen "Kadın, çocuk ve insan haklarından bahseden bu vicdanlar nerede" sorusuna, "Avrupa ve ABD, tüm güçleriyle İsrail'i silahlandırıp, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor. Bu da dünyada aradıkları şeyin güç ve zorbalık olduğunu gösteriyor. Hak ve adalet peşinde olanlar asla onların taleplerine karşı sessiz kalmayacaklar. Bu savaş insanların öldürülmesiyle değil aksine adaletin sağlanması ve tüm insan hakları gözetildiğinde sona erecek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanından İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanından İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.