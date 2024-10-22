İran Cumhurbaşkanından İsrail\'e Sert Tepki

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa ve ABD, tüm güçleriyle İsrail'i silahlandırıp, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar için oluşturulan taziye evini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, muhtemel İsrail saldırısını değerlendirerek, "Herhangi bir saldırı olursa, aynı şekilde karşılık alacaklar" dedi. Pezeşkiyan, "Ne yazık ki, içinde yaşadığımız toplumda insan hakları ve uluslararası hukuktan söz eden hükümetler ve güçler aslında bu yasalara ve haklara kendileri uymuyor. İnsanları evlerinden çıkarıp sürgün eden bir devleti destekleyerek haklarını ve topraklarını arayan halka karşı savaşıyorlar" dedi.

"Avrupa ve ABD, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor"

Pezeşkiyan, kendisine yöneltilen "Kadın, çocuk ve insan haklarından bahseden bu vicdanlar nerede" sorusuna, "Avrupa ve ABD, tüm güçleriyle İsrail'i silahlandırıp, işlediği her türlü insanlık suçunu utanmadan savunuyor. Bu da dünyada aradıkları şeyin güç ve zorbalık olduğunu gösteriyor. Hak ve adalet peşinde olanlar asla onların taleplerine karşı sessiz kalmayacaklar. Bu savaş insanların öldürülmesiyle değil aksine adaletin sağlanması ve tüm insan hakları gözetildiğinde sona erecek" dedi. - TAHRAN