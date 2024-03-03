İran'da İslami Şura Meclisi Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
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Politika

İran'da İslami Şura Meclisi Seçimleri İkinci Tura Kaldı

İran'da yapılan İslami Şura Meclisi seçimlerinde bazı eyaletlerde yüzde 20 çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Tahran, Meşhed ve Şiraz gibi eyaletlerde ikinci turda yarışacak olan milletvekili adayları belirlenecek. Seçimler Nisan ayında gerçekleştirilecek.

03.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:50
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İran'da 1 Mart tarihinde yapılan İslami Şura Meclisi seçimlerinde şu ana kadar 290 sandalyeli parlamentoda 201 milletvekilinin seçimi kazandığı netleşirken; Tahran, Meşhed ve Şiraz gibi eyaletlerde yüzde 20 çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde bazı eyaletlerde milletvekilleri arasındaki rekabet ikinci tura kaldı. Tahran, Meşhed ve Şiraz gibi eyaletlerde yüzde 20 çoğunluğu elde edemeyen milletvekili adayları ikinci turda yarışacak. İslami Şura Meclisi'ne 30 milletvekili gönderen Tahran'da 15 adayın meclise gideceği netlik kazanırken, 30 milletvekili arasında seçimler ikinci turda devam edecek. Tahran'da liste başında 545 bin 805 oyla İran'ın 'şahin' kanadını temsil eden Payidar Cephesi listesinden Seyyid Mahmud Nevvabiyan olurken, Devrim Güçleri Halk Birliği listesinden 446 bin 910 oyla Hamid Resai ikinci sırada yer aldı. Devrim Güçleri Halk Birliği listesinden Emir Hüseyin Sabiti 445 bin 770 oyla üçüncü sırada yer alırken, İtilaf Konseyi listesinden katılan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise 409 bin 808 oyla 4'üncü sırada yer aldı. Tahran milletvekili olarak mecliste yer alacak isimlerin muhafazakar cepheden olması ise dikkat çekiyor. 10 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin olduğu Tahran'da 1 milyon 850 kişi sandık başına gitti.

İran'ın ikinci büyük şehri olan Razavi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde ise 4 aday ikinci turda yarışacak. Mecliste 5 sandalyeye sahip Meşhed'de 3 milletvekili yüzde 20 çoğunluğu sağlayarak liste başında yer alırken, yüzde 20'nin altında kalan 4 aday arasında seçim ikinci turda devam edecek. İran'ın bir diğer önemli kenti olan Şiraz'da ise 2 milletvekilinin meclise gideceği netleşirken, 5 aday arasında seçimler ikinci tura kaldı.

Öte yandan, İran'ın Doğu Azerbaycan, İsfahan, Erdebil, Huzistan, Fars, Kermanşah, Loristan ve Zencan eyaletlerinde de seçimlerin ikinci tura kaldığı belirtildi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde ise reformist aday Mesut Pezeşkiyan meclis koltuğunu korurken, 19 sandalyeli eyalette 9 bağımsız ve reformist aday meclise gitmeye hak kazandı. Böylelikle 2020 parlamento seçimlerinde 7 sandalyeye sahip olan reformistler Doğu Azerbaycan eyaletinde milletvekili sayılarını artırmış oldu.

İkinci tur seçimler Nisan ayında gerçekleştirilecek.

İran, 1 Mart'ta sandık başına gitti

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçmek ve denetlemekle görevli olan Uzmanlar Meclisi için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitti. 290 sandalyeli parlamentoda yer almak için 15 bin 200 aday yarıştı. 144 aday ise dini lideri seçmek ve denetlemekle görevli olan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi'nde yer almak için seçime katıldı. 61 milyon seçmenin yer aldığı İran'da resmi olmayan sonuçlara göre seçime katılım oranı ise yüzde 41 oldu. Cuma günü düzenlenen seçimler, 20 Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan geniş çaplı protestolardan bu yana yapılan ilk seçim olma özelliğini taşıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da İslami Şura Meclisi Seçimleri İkinci Tura Kaldı - Son Dakika

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