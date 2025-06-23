İran'daki Kaos ve Türkiye'nin Önlemleri - Son Dakika
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Politika

İran'daki Kaos ve Türkiye'nin Önlemleri

23.06.2025 15:22
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Doğan Bekin, ABD'nin İran'a yönelik politikasını eleştirerek Türkiye'ye önlemler alma çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İsrail'in etkin lobisinin baskıları sonucu İran'da kaosun yapı taşlarını döşemeye başlayan ABD, uzun vadeli çatışma ortamıyla küresel egemenlik projesini burada uygulayabilmesinin mümkün olmayacağının farkındadır." ifadesini kullandı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'ın bir kiliseyi hedef alan saldırısını kaygıyla izlediklerini belirtti. Saldırının zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayan Bekin, "Saldırının arka planını iyi okumalıyız. Benzer saldırıların önlenmesi için tüm yetkililere önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

Doğan Bekin, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine saldırmasını nefretle lanetlediğini söyleyerek, Türkiye'nin bu konuda önlemler alması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer silah bahanesiyle ve İran'ı yeniden şekillendirebilmek amacıyla her yolu mubah gören bir anlayışla hareket ettiğini anlatan Bekin, "İsrail'in etkin lobisinin baskıları sonucu İran'da kaosun yapı taşlarını döşemeye başlayan ABD, uzun vadeli çatışma ortamıyla küresel egemenlik projesini burada uygulayabilmesinin mümkün olmayacağının farkındadır." dedi.

İran'a yönelik saldırılardan Türkiye'nin dersler çıkarması gerektiğini belirten Bekin, "Türkiye'nin öz silah sanayisini bir an önce çeşitlendirmesi ve özellikle hava savunma sanayisini güçlendirecek adımları atmasını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İran'daki Kaos ve Türkiye'nin Önlemleri - Son Dakika

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