İran'dan AB'ye Tepki: İkiyüzlü Açıklama

01.06.2026 11:16
İran, AB'nin ABD saldırılarına yönelik tepkisini ikiyüzlü ve sorumsuz buldu, meşru müdafaa vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD saldırılarına yönelik misillemelere tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) açıklamasını eleştirerek, "AB'nin, İran'ın komşu ülkelerdeki üslerden başlatılan ABD saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması, seçici ahlaki öfkenin ders niteliğinde bir örneğidir; ikiyüzlü ve sorumsuzdur" dedi.

ABD'nin İran'daki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, karşılıklı saldırılar olurken, İran'ın saldırılarına tepki gösteren Avrupa Birliği'ne cevap verdi. Bekayi, "Avrupa Birliği (AB), İran'ın komşu ülkelerdeki üslerden başlatılan ABD saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması, seçici ahlaki öfkenin adeta ders niteliğinde bir örneğidir; ikiyüzlü ve sorumsuzdur" dedi.

İsmail Bekayi, "Avrupa Dış İlişkiler Servisi uzun yıllardır savunduğunu iddia ettiği hukuk devleti ilkesine ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın prensiplerine bağlı kalmalıdır. Hukuka aykırı saldırılara karşılık verenleri suçlarken saldırganları hoş görmeye son vermelidir. İran'ın, ülkeye yönelik hukuka aykırı saldırıların başlatılmasında kullanılan söz konusu üs ve varlıklara yönelik saldırıları, meşru müdafaa hakkının hukuka uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Devletlerin, kendi topraklarının veya imkanlarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeme yönünde yerleşik bir hukuki yükümlülüğü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

