İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yönelik sert açıklamalar yaptı. BMGK'yı İsrail'in eylemleri karşısında harekete geçmeye çağıran Garibabadi, "Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Kudüs'teki mevcut gelişmeler, bir gerçeği daha da açık hale getirmiştir: Bölgesel kriz, dağınık gerilimlerin ürünü değildir; devletlerin egemenliğini ihlal eden, ateşkesi anlamsız kılan ve Filistinlilerin kutsallarına saldıran Siyonist rejimin suçları ve cezasızlığının ürünüdür. Güvenlik Konseyi, endişe ifade etme ve genel çağrılar yapma aşamasını aşmalı ve Siyonist rejime karşı yaptırım içeren ve bağlayıcı kararlar almalıdır. Uluslararası hukuk, düşük maliyetli ve etkisiz kınamalarla korunamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine de değinen Garibabadi, "ABD Başkanının Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'un barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır. Eğer bağımsız bir devletin başkentine yönelik saldırı kararı tek bir telefonla değiştirilebiliyorsa, asıl soru şudur: Aylarca süren ateşkes ihlalleri, Lübnan'a yönelik saldırılar, halkın yerinden edilmesi ve Batı'nın siyasi ve askeri desteğiyle süren egemenlik tehditleri neden kesintisiz devam etmiştir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN