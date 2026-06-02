İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler

02.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin İsrail'in saldırılarını yönettiğini savundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "ABD Başkanının Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'un barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yönelik sert açıklamalar yaptı. BMGK'yı İsrail'in eylemleri karşısında harekete geçmeye çağıran Garibabadi, "Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Kudüs'teki mevcut gelişmeler, bir gerçeği daha da açık hale getirmiştir: Bölgesel kriz, dağınık gerilimlerin ürünü değildir; devletlerin egemenliğini ihlal eden, ateşkesi anlamsız kılan ve Filistinlilerin kutsallarına saldıran Siyonist rejimin suçları ve cezasızlığının ürünüdür. Güvenlik Konseyi, endişe ifade etme ve genel çağrılar yapma aşamasını aşmalı ve Siyonist rejime karşı yaptırım içeren ve bağlayıcı kararlar almalıdır. Uluslararası hukuk, düşük maliyetli ve etkisiz kınamalarla korunamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine de değinen Garibabadi, "ABD Başkanının Netanyahu'yu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiğine dair iddiası, Washington'un barış yanlısı olduğunun bir göstergesi olmaktan ziyade, ABD'nin Siyonist rejimin saldırılarını doğrudan yönettiğinin bir kanıtıdır. Eğer bağımsız bir devletin başkentine yönelik saldırı kararı tek bir telefonla değiştirilebiliyorsa, asıl soru şudur: Aylarca süren ateşkes ihlalleri, Lübnan'a yönelik saldırılar, halkın yerinden edilmesi ve Batı'nın siyasi ve askeri desteğiyle süren egemenlik tehditleri neden kesintisiz devam etmiştir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:30
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:20:39. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.