İran'dan ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Mesaj

01.07.2026 14:54
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'ye ve Tel Aviv'e uyarıda bulundu, tehditlere yanıt vereceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklada, İran halkına veya liderlerine yönelik herhangi bir tehdide anında ve güçlü bir yanıt vereceğini söyledi. İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartlarının son derece açık ve herkesin görebileceği şekilde kamuoyuna duyurulduğunu kaydeden Arakçi, "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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