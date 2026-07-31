İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Sert Tepki

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya sert yanıt verdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesine Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her gün yeni bir suça karıştığını belirterek, "Keşm Adası'nda sivillerin evlerine yönelik düzenlenen terör saldırısı, Minab ve Lamerd'deki suçların devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı. ABD'ye savaşta büyük darbe indirdiklerini vurgulayan Galibaf, "Amerikalılar, savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

Keşm Adası'nı hedef alan ABD saldırısında 3 sivil ölmüştü

ABD, dün Ürdün'deki üssünün hedef alınmasının ardından İran'ın Keşm Adası'nı vurmuş, İran basını bir konuta yönelik saldırıda aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Saldırıda 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun da yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
08:15
Ankara’da şantajcı “flört çetesi“ çökertildi: 9 gözaltı
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 09:05:22. #.0.3#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.