İran'dan ABD'ye Uyarı: Bölgeyi Terk Edin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin" uyarısında bulundu.

ABD ordusunun İran'a yönelik gerçekleştirdiği son misilleme saldırılarının ardından, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'ye uyarıda bulunan Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" dedi.

ABD, İran'a misilleme saldırıları yapıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından, Washington yönetimi Tahran'a misilleme yapmıştı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik öz savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği belirtilmişti. İran basını saldırıları doğrulayarak, Hürmüzgan eyaletinin doğu bölgelerinde ve Keşm adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. - TAHRAN