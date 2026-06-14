İran'dan Bölgesel Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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İran'dan Bölgesel Güvenlik Vurgusu

14.06.2026 16:35
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bölgesel güvenlikte İran'ın önemine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin bölgesel güvenlik açısından önemine vurgu yaparak, "Bölgesel güvenlik, İran'ın dışlanması ya da göz ardı edilmesi üzerine inşa edilemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da din adamlarıyla bir araya geldi. Arakçi, görüşmede ülkesinin bölge güvenliği açısından önemine vurgu yaparak, "Bölgesel güvenlik, İran'ın dışlanması ya da göz ardı edilmesi üzerine inşa edilemez. Bölge ülkeleri, kalıcı güvenliğin, ekonomik kalkınmanın ve bölgesel istikrarın ancak iş birliği, karşılıklı anlayış ve İran da dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin ortak çıkarlarının gözetilmesiyle mümkün olabileceği gerçeğini giderek daha fazla kavrıyor" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, yeni bölgesel güvenlik yapısının tüm bölge ülkelerinin katılımını ve kolektif iş birliğine dayalı bir yaklaşımı gerektirdiğini, Tahran'ın da her zaman bu görüşü savunduğunu belirtti. Ulusal birlik ve toplumsal desteğin bugün İran'ın uluslararası alandaki en önemli güç unsurlarından biri olduğunu söyleyen Arakçi, halkın desteği güçlendikçe ülkenin diplomatik müzakere ve etki kapasitesinin de artacağını ifade etti. Savaş günlerinde düzenlenen hükümete destek gösterilerinde ortaya çıkan tablonun dünyaya açık bir mesaj verdiğini belirten Arakçi, "İran halkı baskı ve tehditler karşısında geçmişe göre daha birlik içinde ve daha dirençli duracaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Bölgesel Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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