İran'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Sert Kınama

09.04.2026 20:27
İran Dışişleri Sözcüsü, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı ve ateşkes için ABD'nin taahhütlerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası" dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ederken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını sert şekilde kınayarak, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yapılmasının ABD'nin tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu açıkladı.

Bekayi, "Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, Pakistan'ın önerdiği ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçası. Pakistan Başbakanı, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı durdurmaya kararlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu taahhüde aykırı her türlü eylem veya tutum, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelmektedir" dedi. - TAHRAN

Son Dakika Politika İran'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

Resmi açıklama geldi İşte Asensio'nun sakatlığı
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
