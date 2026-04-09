İran'dan Netanyahu'ya Ateşkes Uyarısı

09.04.2026 21:02
İran Dışişleri Bakanı, Netanyahu’nun yargı sürecine dair ateşkesin Lübnan'ı kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında yapılması planlanan ateşkes görüşmelerine kısa bir süre kala, İran'dan ABD'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun devam eden yargı sürecine değinerek, "Netanyahu'nun davası pazar günü yeniden başlıyor. Lübnan'ı da kapsayan bölge genelinde bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır" dedi.

ABD'nin ateşkes ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları arasında tercih yapmak zorunda olduğu mesajını veren Arakçi, "ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi öldürmesine izin vererek kendi ekonomisini çökertmek isterse, bu nihayetinde kendi tercihi olur. Bunun akıllıca olmayacağını düşünüyoruz ancak buna da hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Lübnan tartışması krizin merkezinde

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kapsamına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı bulunuyor. İran, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD ve İsrail ise anlaşmanın İran ile İsrail arasındaki doğrudan gerilimle sınırlı olduğunu ve Lübnan'ı içermediğini öne sürüyor. İranlı yetkililer, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde ateşkes sürecinin sürdürülebilir olmayacağını belirtirken, Tahran yönetimi bu saldırıların durdurulmasını müzakerelerin ön şartlarından biri olarak görüyor.

Netanyahu'dan kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakere talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Lübnan ile "en kısa sürede" müzakere masasına oturacağını duyurmuştu. Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" demişti.

Müzakereler İslamabad'da yapılacak

ABD ve İran heyetlerinin, Cumartesi günü Pakistan'da yapılacak barış müzakereleri kapsamında yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Görüşmelere ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık etmesi öngörülürken, heyette ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da yer alması bekleniyor. İran heyetinde ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın bulunacağı belirtiliyor. - TAHRAN

