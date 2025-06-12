İran'dan Nükleer Müzakerelere Vurgu - Son Dakika
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Politika

İran'dan Nükleer Müzakerelere Vurgu

12.06.2025 01:15
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerde zorbalığa boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve Tahran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakere edeceğiz ancak asla zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bize 'Nükleer konuda araştırma yapma hakkınız yok' denmemeli. Nükleer alandaki yasal ve bilimsel haklarımız korunduğu sürece ilerleme mümkündür" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın İlam eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve Tahran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, "Müzakere edeceğiz ancak asla zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bize 'Nükleer konuda araştırma yapma hakkınız yok' denmemeli. Nükleer alandaki yasal ve bilimsel haklarımız korunduğu sürece ilerleme mümkündür" dedi.

"Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar?"

ABD ile yürütülen müzakerelerin, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in belirlediği çerçevede gerçekleştiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu durum, baskıya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Araştırmalarımızı durdurmayı asla kabul etmeyiz. Nükleer enerji, tıp, tarım ve diğer bilim alanlarında ihtiyaç duyduğumuz maddeleri almak için onların onayını beklememiz istenemez. Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar?" ifadelerini kullandı.

"Füze sahibi olmadan önce her gün saldırıya uğruyorduk"

Bilimsel araştırmalardan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Karşı çıkarsak İsrail'in bizi bombalayacağıyla tehdit ediyorlar. Oysa bilim insanlarımız ve elitlerimiz füze geliştirdiğinde, Saddam şehirlerimizi vuramaz oldu. Füze sahibi olmadan önce ise her gün saldırıya uğruyorduk" şeklinde konuştu.

"Biz onların iç işlerine karışıyor muyuz?"

Nükleer silaha sahip olmamanın kendileri için kesin ve değişmez bir politika olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "Müzakereleri onurumuzla ve başımız dik şekilde sürdürüyoruz. Tek talebimiz, yasal, bilimsel ve uluslararası haklarımızın tanınması ve başka bir şey istemiyoruz. Ülkemizde her şey mükemmel değil, sorunlarımız var ancak bunları çözmek için anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bu meseleler ne ABD'lileri ne İngilizleri ne de başkalarını ilgilendirir. Biz onların iç işlerine karışıyor muyuz?" dedi.

"Birlik olursak düşman topraklarımıza göz dikemez"

Pezeşkiyan ayrıca, "Eğer biz aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlik olursak düşmanlar bu topraklara göz dikemez. Onların amacı aramıza nifak sokmak ve bu durumu fırsata çevirerek bize saldırmaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Nükleer Müzakerelere Vurgu - Son Dakika

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