İran'dan Trump'a Yanıt: Görüşme Talebi Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna" ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna ilişkin açıklamalarına Tahran'dan cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın iddiasının doğru olmadığını işaret etti. Trump, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir" ifadelerini kullandı.

"İran, bizimle görüşmek istiyor"

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "İran'la müzakere için bir tarih belirledik ve İranlılar da bizimle görüşmek istiyor" iddiasında bulunmuştu. - TAHRAN