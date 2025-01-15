İran'dan Trump Açıklaması

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın hiçbir zaman Donald Trump'ı öldürme planı veya niyeti olmadı. Bu konuda herhangi bir çaba göstermediğimiz gibi gelecekte de böyle bir eylemde bulunmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li NBC News kanalına açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump hükümetiyle müzakerelere hazır olduğunu söyleyerek, "Yapılan müzakerelere rağmen Batı'nın amacı sorunları çözmek değil, İran hükümetini devirmek. Bizim sorunumuz diyalog kurmakta değil. Asıl sorun, diyalog ve müzakereler sonucunda ortaya çıkan taahhütlere bağlı kalmakta. İran, nükleer programıyla ilgili büyük güçlerle müzakere ederken üzerine düşen tüm taahhütleri yerine getirdi. Ancak ne yazık ki verilen sözleri ve taahhütleri yerine getirmeyen karşı taraf oldu" ifadelerini kullandı.

"Her türlü eyleme karşılık vereceğiz"

İran'ın nükleer programına ve tesislerine yönelik herhangi bir eyleme karşı kendini savunmaya hazır olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "Doğal olarak her türlü eyleme karşılık vereceğiz. Biz savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz. Umarım böyle bir olay asla yaşanmaz. Çünkü bu sadece bize değil, tüm taraflara zarar verir. İran düşmanları, Tahran'ı nükleer silah üretmekle suçlayarak kendilerine bir bahane oluşturmak istiyor ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

"İran'ın hiçbir zaman Trump'ı öldürme planı veya niyeti olmadı"

Pezeşkiyan, Trump'ın Pensilvanya'daki seçim mitinginde uğradığı suikast girişimiyle ilgili ABD medyası ve yetkililerinin Tahran'ın Trump'a suikast planladığı yönündeki iddialarını reddederek, "İran'ın hiçbir zaman Donald Trump'ı öldürme planı veya niyeti olmadı. Bu konuda herhangi bir çaba göstermediğimiz gibi gelecekte de böyle bir eylemde bulunmayacağız. Trump'a yönelik komplo iddiaları, İsrail ve diğer ülkelerin İran'a karşı düşmanlık oluşturmak amacıyla yaptığı bir plandır. İran asla birini öldürmeye teşebbüs etmemiş ve böyle bir planı yoktur. En azından bildiğim kadarıyla" şeklinde konuştu. - TAHRAN