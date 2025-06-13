İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami Hayatını Kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. DMO, saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü ve "ağır bir bedel" ödetileceğini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli askeri ve sivil noktalarına yönelik İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği saldırının "terörist ve canice" bir eylem olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hiç şüphe yok ki Hüseyin Selami, İslam Devrimi'nin en seçkin komutanlarından biriydi. O, bilimsel, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda cihat eden, devrim ve millet yolunda daima ön safta yer alan bir liderdi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürülen açıklamada, İsrail'in bu saldırının bedelini ağır şekilde ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca Selami'nin, "direniş cephesinin stratejik derinliğini artırma, düşman tehditlerine karşı koyma ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme" alanlarında önemli katkılar sunduğu belirtildi.

İran'dan intikam mesajı

Açıklamanın devamında, "Bu cinayet İran halkının hafızasında kalacak ve devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir. Selami'nin yolu, silah arkadaşları ve halk tarafından daha güçlü şekilde sürdürülecektir" denildi. - TAHRAN