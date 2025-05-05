İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Politika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Gazze Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'den Gazze Açıklaması

Arakçi, İslam ülkelerinin Gazze'deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

05.05.2025 23:53
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze'deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta temaslarına devam ediyor. Arakçi, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik ve kültürel iş birliği ele alındı.

"İran ve Pakistan'ın ortak fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya"

Başbakan Şerif ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi vurgulayan Arakçi, Pakistan'ın İran'ın dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. İran ve Pakistan'ın ortak fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Arakçi, bu fırsatların değerlendirilmesi, ortak çıkarların korunması ve mevcut sorunlarla başa çıkılabilmesi için iki ülke yetkilileri arasında düzenli diyalog ve sürekli istişarenin önemine vurgu yaptı. İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirten Arakçi, Pakistan'ın Filistin halkına verdiği destek için teşekkür ederek, İslam ülkelerinin özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nda İsrail'e karşı birleşik bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ise, iki ülke liderlerinin ilişkileri güçlendirme ve uluslararası alanda birlikte hareket etme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, bu amaçla tüm imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Bölgedeki gerilim tırmanmamalı"

Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin son durumu ve iki komşu ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda daha da güçlendirme yollarını ele aldı. İran ve Pakistan açısından bölgesel barış ve istikrarın stratejik önemine dikkat çeken Arakçi, İran'ın Orta Doğu ve Güney Asya'da gerilimin tırmanmasının önlenmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu vurguladı.

"İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze'deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Zerdari ile yaptığı görüşmede ise Arakçi, Pakistan'daki temaslarının yapıcı geçtiğini belirterek, ekonomi, ticaret, bankacılık, sınır ve güvenlik alanlarında varılan mutabakatların takipçisi olacaklarını kaydetti. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Arakçi, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze'deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki suçlarının cezalandırılmasını isteyen Arakçi, BM'nin sessizliğinin ve Batılı ülkelerin desteğinin bu suçları normalleştirdiğini ve bölgeyi daha da güvensiz hale getirdiğini ifade etti.

Zerdari ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde güçlü bir dostluğa dayandığını belirterek, Pakistan hükümetinin tüm alanlarda bu ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Her iki ülke de dostumuz"

Ziyaretin ardından İran basınına konuşan Arakçi, " Hindistan'a gitmeden önce Pakistan'daki dostlarımızın görüşlerinden haberdar olmak istedik. Çünkü hem Hindistan hem de Pakistan, İran'ın dost ülkesi. Ayrıca Pakistan bizim komşu ve kardeş ülkemiz. Pakistanlı dostlarımızla yaptığımız görüşmede İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumu hakkında bilgi verdik" dedi.

Ziyaretinin amacına da değinen Arakçi, "Bu ziyaretin üç ana hedefi vardı. Bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek, Hindistan-Pakistan ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve İran-Pakistan ilişkilerinde özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki iş birliğini gözden geçirmek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Gazze Açıklaması - Son Dakika

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