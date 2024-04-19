İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, CNN International'e verdiği röportajda, "Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York'ta CNN International'de Erin Burnett'e röportaj verdi. Abdullahiyan, "İsrail rejiminin yeniden maceraya soyunması ve İran'ın çıkarlarına karşı eylemlerde bulunması halinde bir sonraki yanıtımız hızlı ve en üst düzeyde olacaktır" dedi. İsrail'in "bir önceki hatayı" tekrarlamamasını umduklarını söyleyen Abdullahiyan, "Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak" ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, uyarının Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray'a iletildiğini kaydederek, "Batı Asya'da tansiyonu yükseltmek ya da krize neden olmak amacında değiliz" dedi.
"Olabilecek bir saldırıya yanıtın detayları silahlı kuvvetlerimiz tarafından tasarlandı" diyen Bakan Abdullahiyan, herhangi bir İsrail eyleminin ABD tarafından durdurulacağını ve Beyaz Saray'ın "macera arayışındaki İsrail'e izin vermeyeceğini" umduklarını söyledi. Abdullahiyan, "İran'ın İsrail'e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıdaki amacı uyarmak, eşit eylemde bulunmak ve karşılık verecek araçlara sahip olduğumuzun bilinmesini sağlamaktı" dedi.
İran tarafından en az 300 füze ve dron fırlatıldığını aktaran İranlı Bakan, bunun "asgari çerçevede kaldığını" ve İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık olarak "meşru savunma" eylemi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk" açıklamasını yaptı. - NEW YORK
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