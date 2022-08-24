İran: "Nükleer müzakerede ABD'den yanıt aldık"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Nükleer müzakerelerde son değerlendirmeye ilişkin ABD'den yanıt aldık" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in 9 Ağustos'ta 2015 İran nükleer anlaşmasına ilişkin sunduğu nihai taslak metne, İran'ın ardından ABD de cevap verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile nükleer müzakerelerde çözülemeyen konulara ilişkin ABD yönetiminden yanıt aldıklarını belirterek, "Nükleer müzakerelerde son değerlendirmeye ilişkin ABD'den yanıt aldık" dedi.

ABD yönetiminden gelen cevaba ilişkin değerlendirme sürecinin başladığını ve İran yönetiminin kısa zaman içerisinde bir yanıt vereceğini söyleyen Kenani, "ABD'nin sunduğu görüşlere ilişkin tam değerlendirme süreci başladı. İran olarak değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bizde görüşümüzü paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuş, bu ayın başlarında yeniden başlamıştı. - TAHRAN