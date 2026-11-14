İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Rubio'nun açlık tehdidini savaş suçu itirafı saydı - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Rubio'nun açlık tehdidini savaş suçu itirafı saydı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun İranlıları ablukayla aç bırakmakla tehdit ettiğini belirterek bu sözleri Washington'ın savaş suçu itirafı olarak değerlendirdi. Bekayi, Rubio'nun 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' sözünü eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yaptığı açıklamalara ilişkin, "ABD Dışişleri Bakanı, açıkça ve küstahça İranlıları abluka yoluyla aç bırakmakla tehdit ederek, 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' dedi. Bu, Washington'ın savaş suçları işlediğinin bir başka itirafıdır ve İran'a karşı yürüttüğü saldırganlık savaşları ile ekonomik baskının mevcut vahşetlerine bir yenisini eklemektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sözcü Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu hedef alarak, "ABD Dışişleri Bakanı, açıkça ve küstahça İranlıları abluka yoluyla aç bırakmakla tehdit ederek, 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Bekayi, "Bu, Washington'ın savaş suçları işlediğinin bir başka itirafıdır ve İran'a karşı yürüttüğü saldırganlık savaşları ile ekonomik baskının mevcut vahşetlerine bir yenisini eklemektedir. Yıllarca süregelen başarısız zorlama, tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık politikalarının ardından ABD aynı hataları tekrarlamaya devam ediyor ve bunları yalnızca yeni isimler altında yeniden sunuyor" dedi.

Eleştirisinde Pulitzer ödüllü Amerikalı tarihçi Barbara Tuchman'ın "Delilik Yürüyüşü: Truva'dan Vietnam'a" eserine atıfta bulunan Bekayi, ABD'nin tutumuna ilişkin, "Bu, tarihçi Barbara Tuchman'ın 'Delilik Yürüyüşü' olarak tanımladığı şeyin örneği niteliğindedir. Bir hükümetin felaketle sonuçlanan bir eylem politikasını sürdürmesi, başarısızlıklarından ders çıkarmayı reddetmesi ve her ardışık yenilgide hatalarına daha da gömülmesidir" ifadelerini kullandı.

Rubio: "Eninde sonunda ekonomik gerçekler, en radikal delinin bile kafasına girer"

Rubio geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız. Nihayetinde kendi savaşçılarınıza, güvenlik güçlerinize ve diğerlerine ödeme yapabilmeniz gerekiyor. Eninde sonunda ekonomik gerçekler, en radikal delinin bile kafasına girer. Dolayısıyla zaman geçtikçe bunun bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak evet, yapılabilecek gerçek bir anlaşma varsa ABD her zaman hazır. Buna açığız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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