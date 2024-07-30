İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan göreve başladı - Son Dakika
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Politika

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan göreve başladı

İran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan, yemin ederek ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. Pezeşkiyan, yemin töreninde kurulacak yeni hükümetin İran ve dünya için yeni fırsatlar sunacağını belirtti. Ayrıca, dış politikada bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye önem vereceklerini ve İran'a yönelik zalimce yaptırımları kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti.

30.07.2024 19:04
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İran'da 5 Temmuz'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan, yemin ederek ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

İran'da 5 Temmuz'da düzenlenen 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan için yemin töreni düzenlendi. İran İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen törene aralarında Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu 70'in üzerinde yabancı ülkenin devlet başkanları ile bakanları katıldı. Pezeşkiyan, törende yemin ederek ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başladı. Pezeşkiyan, yemin töreninde yaptığı konuşmada, kurulacak yeni hükümetin İran ve dünya için yeni fırsatlar sunacağını belirterek, "Kurulacak yeni hükümet ile birlikte ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeleri ve halkın sorunlarını anlama fırsatı, halkın taleplerini duyma ve yöntemsel sorunları düzeltme ve önümüzdeki tehditler karşısında milli birliği oluşturma fırsatı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bölgenin ilk sırasında yer alan bir ülke olacağız"

Devlet ve toplum arasındaki güveni yeniden tesis edeceklerini kaydeden Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetinin ulusal birlik hükümeti olacağını ve halktan aldığı oy ve güvenle hareket edeceğini söyledi. Pezeşkiyan, "Anayasaya ve Dini Liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in vizyonuna bağlı kalarak bölgede ekonomiden kültüre ve teknolojiye kadar İslami ve devrimci kimliğimiz ile bölgenin ilk sırasında yer alan bir ülke olacağız. Ülkenin gençlerine, kadınlarına, farklı etnik gruplarına ulusal fırsat gözüyle bakmalıyız. Memleketin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretebilirler ve bu zamana kadar ülke yönetiminde kenarda bırakılmış bu fırsatları artık değerlendirmeliyiz" dedi.

Konuşmasında dış politikaya dair mesajlar da veren Pezeşkiyan, hükümeti döneminde bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye önem vereceğini ve bu doğrultuda hareket edeceğini belirterek, "Bölge ülkeleri ortak çıkarlarını kendi aralarındaki rekabet ve gerilimler ile yok etmemelidir. Hükümet olarak güçlü bir bölgesel işbirliğinden yanayız" ifadelerini kullandı.

"Benim hükümetim hiçbir şekilde baskı ve zorbalığa teslim olmayacaktır"

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına değinen Pezeşkiyan, "Gazzeli çocukları öldürenlere silah temin edenler, Müslümanlara insanlık dersi veremezler. Gazze'de kadın ve çocuklar ile savaşan ve onları bombalayan bir rejimin liderinin teşvik edilmesi ve alkışlarla karşılanmasını dünyada hiç kimse kabul edemez" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Benim hükümetim hiçbir şekilde baskı ve zorbalığa teslim olmayacaktır. Şu ana kadarki duruşumuz ve müzakereler, her zaman taahhütlerimize bağlı kaldığımızı göstermiştir. İran milletine karşı baskı ve yaptırımlar sonuç vermemiştir ve bu millet ile gereken saygıyı göstererek konuşmanız gerekir" dedi.

"İran'a yönelik zalimce yaptırımları kaldırmak için çalışacağım"

İran dış politikasının ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda küresel ve bölgesel istikrar ve barışı sağlamak üzerine olacağını kaydeden Pezeşkiyan, dünyaya açılmak ve küresel ticarette yer almak istediklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Dünyada yeni yükselen güçlü oyuncular ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Doğuda yer alan komşularımız ve Farsça konuşan ülkeler ile işbirliğimizi artıracağız. Batılı ülkeleri gerçekçi olmaya ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki geliştirmeye çağırıyoruz. İran'ın dünya ile ticaretini ve ekonomisini normalleştirmek istiyorum ve İran'a yönelik zalimce yaptırımları kaldırmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Oyların yüzde 53,7'sini almıştı

İran'da 5 Temmuz'da yapılan 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan göreve başladı - Son Dakika

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