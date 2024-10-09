İran, İngiltere'nin Komplo Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
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Politika

İran, İngiltere'nin Komplo Suçlamalarını Reddetti

İran, MI5 Başkanı'nın 20 İran destekli komplonun engellendiği yönündeki iddialarını yalanladı.

09.10.2024 13:38
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İran, İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum'un ülkede 2022'den bu yana potansiyel olarak ölümcül tehditler oluşturan İran destekli 20 komplonun engellendiği yönündeki suçlamaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum'un Ocak 2022'den bu yana potansiyel olarak ölümcül tehditler oluşturan İran destekli 20 komplonun engellendiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sözcü Bekayi, İngiliz yetkililerin İran'a yönelik suçlamaları sürekli "potansiyel" olarak nitelendirmesine dikkat çekerek bu suçlamaların "yapay düşman oluşturma" politikası olduğunu ifade etti. Komplo suçlamalarını reddeden Bekayi, söz konusu politikayı İngiltere'nin Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürmedeki rolünü ve İsrail'in bölgedeki savaş kışkırtıcılığını gizleme çabası olarak değerlendirdi. Bekayi, İngiliz yetkililerin bu tarz asılsız suçlamalar yerine nüfuzlarını İsrail'in saldırılarını ve işgalci rejimin işlediği suçları durdurmak için kullanmaları gerektiğini söyledi. İngiltere'nin bazı terörist grupları barındırdığını vurgulayan Bekayi, bu grupların, ifade özgürlüğünü suiistimal ederek şiddet, terörizm ve nefret yaydığını belirtti. Bekayi ayrıca tüm devletlerin terörizmle mücadele ve şiddeti kışkırtmaya karşı uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatarak İngiltere'nin İran ve Batı Asya bölgesine yönelik yapıcı olmayan politikalarını yeniden gözden geçirmesini talep etti.

İngiltere'nin komplo suçlaması

İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum dün yaptığı açıklamada, MI5 tarafından yürütülen "devlet tehdidi" soruşturmalarının sayısının geçtiğimiz yıl yüzde 48 oranında arttığını duyurmuştu. McCallum, "Mahsa Amini'nin 2022'de öldürülmesinden bu yana İngiltere'de benzeri görülmemiş bir hız ve ölçekte komplo üstüne komplo gördük. Ocak 2022'den bu yana İngiliz vatandaşları ve İngiltere sakinleri için potansiyel olarak ölümcül tehdit oluşturan 20 İran destekli komplo girişimine müdahale ettik. Orta Doğu'da olaylar geliştikçe İran devletinin İngiltere'ye yönelik saldırganlığının artması veya genişlemesi riskine azami dikkat vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İngiltere'nin Komplo Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika

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