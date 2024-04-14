İran, İsrail'i insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı

Politika

İsrail tarafından yapılan açıklamada, İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığı iddia edilirken, İsrail savaş kabinesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında toplandı.

İran, İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri yer aldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise, İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığını iddia edildi.

İsrail savaş kabinesi toplandı

Tel Aviv'de bulunan Kiryat askeri karargahında savaş kabinesi toplantısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında başladı. Toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant, Bakan Benny Gantz, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzli Halevi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. - TEL AVİV