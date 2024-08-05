İran, İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Politika

İran, İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu açıkladı

ABD medyası, İran'ın ABD ve Arap ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltma çağrılarını reddederek, savaşa yol olacak dahi olsa İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu söylediğini duyurdu.

05.08.2024 01:28
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ABD medyası, İran'ın ABD ve Arap ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltma çağrılarını reddederek, savaşa yol olacak dahi olsa İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu söylediğini duyurdu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran'a gittiklerini yazdı. Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran'ın İsrail'i vurmaya kararlı olduğu ve "İsrail'e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı" cevabını aldı. WSJ gazetesi ayrıca ABD'nin de Avrupa ülkelerinden İran'ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran'a yönelik bir saldırı eyleminin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

Amerikan NBC News'e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail'in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah'tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.

İsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında "İsrail Devleti, İran'ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir" demişti.

Geçtiğimiz hafta birkaç saat arayla İsmail Heniyye'nin Tahran'da ve Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün de Beyrut'ta suikasta uğramasının ardından İsrail, Şükür'e yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenmiş fakat Heniyye suikastı konusunda açıklama yapmamıştı.

Hizbullah, İsrail Heniyye suikastının sorumluluğunu üstlenmese dahi Şükür'e yönelik suikasta cevap vereceğini açıklamış, İran ise cevap olarak İsrail'i vuracağını açıklamıştı.

İran, en son nisan ayında İsrail'e doğrudan saldırı gerçekleştirerek 300'den fazla insansız hava aracı ve füze göndermiş fakat bunların ekseriyeti İsrail'in müttefikleri ve bölge ülkeleri tarafından engellenmişti. Yüzde 99'u engellenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'de bir kişi yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu açıkladı - Son Dakika

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