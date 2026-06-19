İran, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

19.06.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınadı ve ABD'yi sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınayarak saldırılardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail, ABD ve İsrail arasında varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyini vurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınadı. Saldırılardan ABD'yi sorumlu tutan Bekayi, İsrail'in savaş girişiminin ciddi ve acil sonuçlar doğuracağını sözlerini ekledi. İranlı Sözcü Bekayi, ABD-İran Mutabakat Zaptı'nın Lübnan da dahil tüm cephelerde saldırıların sona ermesini öngören ilk maddesine değinerek, İsrail saldırılarından doğrudan ABD'nin sorumlu olduğunu aktardı. Bekayi, İran'ın ülke çıkarlarını, güvenliğini ve haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını dile getirdi.

Bekayi'nin açıklamasından dakikalar sonra ateşkese varıldı.

Bekayi'nin açıklamasından dakikaler sonra İsrail ve Hizbullah arasında ateşkese varıldığı açıklandı. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:34:25. #7.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.