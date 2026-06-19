İran, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınayarak saldırılardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail, ABD ve İsrail arasında varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyini vurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınadı. Saldırılardan ABD'yi sorumlu tutan Bekayi, İsrail'in savaş girişiminin ciddi ve acil sonuçlar doğuracağını sözlerini ekledi. İranlı Sözcü Bekayi, ABD-İran Mutabakat Zaptı'nın Lübnan da dahil tüm cephelerde saldırıların sona ermesini öngören ilk maddesine değinerek, İsrail saldırılarından doğrudan ABD'nin sorumlu olduğunu aktardı. Bekayi, İran'ın ülke çıkarlarını, güvenliğini ve haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağını dile getirdi.

Bekayi'nin açıklamasından dakikalar sonra ateşkese varıldı.

Bekayi'nin açıklamasından dakikaler sonra İsrail ve Hizbullah arasında ateşkese varıldığı açıklandı. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi. - TAHRAN