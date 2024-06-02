İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını çağırdı - Son Dakika
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Politika

İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını çağırdı

İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İsveçli yetkilinin İran'a yönelik suçlamalarının ardından yapılan açıklamada, İsveç'in Tahran Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

02.06.2024 12:33
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İran, İsveç tarafının açıklamalarının ardından İsveç'in geçici maslahatgüzarını İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.

İran, İsveç'in geçici maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsveçli bir yetkilinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız ve kinci suçlamalarda bulunmasının ardından İsveç'in Tahran Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı, bakanlığın Batı Avrupa Genel Müdürlüğü Yardımcısı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.

İsveç Güvenlik Servisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada "İran'ın, İsveç'teki İsrail ve Yahudi çıkarları, hedefleri ve faaliyetlerine zarar vermek amacıyla aralarında İsrail'in de dahil çeşitli ülkelerin temsilcilerini hedef alıyor" açıklamasını yapmıştı.

İran'ın İsveç Büyükelçiliği ise suçlamaları reddetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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