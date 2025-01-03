İran, İtalya Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağıldı

Politika

İran, Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından sorumlu olduğu gerekçesiyle İtalya'da gözaltına alınan İranlı Muhammed Abedini'nin devam eden tutukluluğuna tepki olarak İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından sorumlu olduğu gerekçesiyle İtalya'daki Milano Malpensa Havalimanı'nda gözaltına alınan 38 yaşındaki İranlı Muhammed Abedini'nin devam eden tutukluluğuna tepki olarak İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abedini'nin tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, "Söz konusu tutuklama, ABD hükümetinin sınır ötesi uygulamalar dayatarak İran vatandaşlarını hedef aldığı ve dünya genelinde siyasi ve düşmanca amaçlarla rehin alma politikası izlediğini göstermektedir. Bu durum, İran ile İtalya arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilere zarar vermenin yanı sıra, uluslararası hukuk ilkeleriyle çelişmektedir ve keyfi bir tutuklama olarak değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

İran, İtalya'dan, ABD'nin uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı rehine politikasını reddetmesini, Abedini'nin en kısa sürede serbest bırakmasını ve ABD'nin ikili ilişkilere zarar vermesinin önlenmesi istendi. İtalya Büyükelçisi Amadei ise konuyu ülkesine ileteceğini belirtti.

Ne olmuştu?

İran vatandaşı 38 yaşındaki Muhammad Abedini, 28 Ocak'ta Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında rol aldığı gerekçesiyle 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano Malpensa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Rehine pazarlığı iddiası

Öte yandan 29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sala İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta İran'a gelmiş, 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı da Sala'nın derhal serbest bırakılmasını talep etmek için İran'ın Roma Büyükelçisi Muhammed Rıza Saburi'yi bakanlığa çağırmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekilmişti. Haberlerde, İran'ın Abedini'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verilmişti. - TAHRAN