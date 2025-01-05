İran Komutanı Kaani'den Irak'a Gizli Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Komutanı Kaani'den Irak'a Gizli Ziyaret

İran Komutanı Kaani\'den Irak\'a Gizli Ziyaret

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kaani, Irak'a gizli ziyaret gerçekleştirdi.

05.01.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin İran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

SİLAHLI GRUPLARIN LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani'nin Irak'taki silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü. Haberlerde, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Irak-İran ilişkilerindeki hassas konuların yanı sıra, silahlı grupların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bazılarının resmi yapılarla ilişkisinin kesilmesinin görüşüldüğü iddia edildi.

GÜNDEMDE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VAR

Bazı silahlı grupların siyasi partilere veya cephelere dönüştürülmesi yöntemlerinin ele alındığı öne sürülen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki güvenliğin sağlanması, özellikle terör örgütü DEAŞ'ın geri dönüşünü engellemeye yönelik iş birliği konularının ele alındığı iddia edildi.

BAŞBAKAN SUDANİ İRAN'I ZİYARET EDECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 10 Ocak'ta İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyan'ın geçtiğimiz sene eylül ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretiyle başlayan iş birliğinin geliştirilmesi için önemli olduğu belirtildi.

ABD'DEN SİLAHLI GRUPLARA İLİŞKİN UYARI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Irak hükümetinden devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği belirtildi. Irak basınının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan özel bir mesaj aldı. Mesajın Trump'ın özel bir elçisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump'ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bağdat, Kudüs, erbil, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Komutanı Kaani'den Irak'a Gizli Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
14:31 Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü
14:29 Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok
14:10 Fenerbahçe iddiaları da vardı Acun Ilıcalı’nın prensi hakkında bomba gelişme Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:54 Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
13:37 Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 21:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: İran Komutanı Kaani'den Irak'a Gizli Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.