İran Komutanı Kaani Irak'ta: Hükümete Destek Vurgusu

Politika

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin dün Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette, İran'ın Irak'taki silahlı grupların geleceğiyle ilgili alınacak herhangi bir karara karşı olmadığını belirttiği aktarıldı.

Irak basını, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği gizli ziyarete ilişkin yeni detayları paylaştı. Haberlerde, Kaani'nin İran'ın savaşta taraf olmak istemediğini ve Irak'ın da aynı tutumu benimsemesi gerektiğini vurguladığı aktarılarak, İran'ın Irak'taki silahlı grupların geleceğiyle ilgili alınacak herhangi bir karara karşı olmadığını belirttiği ifade edildi. Haberlerde, Kaani'nin ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldiği ve bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularını ele aldığı belirtildi.

Kaani'nin Irak'ta silahlı grupların liderleriyle de bir toplantı gerçekleştirdiği aktarılan haberlerde, İran'ın Irak hükümetine destek verdiğini ve silahlı grupların hükümetin kararlarına bağlı kalması gerektiğini belirttiği aktarıldı. Haberlerde, Suriye'deki gelişmelerin bölgesel güvenlik ve direniş güçleri üzerindeki etkilerinin ele alındığı görüşmede Kaani'nin silahlı gruplara, mevcut dönemde Irak hükümetinin arkasında durmaları ve hükümetin alacağı kararlara uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Başbakan Sudani İran'ı ziyaret edecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 10 Ocak'ta İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın geçtiğimiz sene eylül ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretiyle başlayan iş birliğinin geliştirilmesi için önemli olduğu belirtildi.

ABD'den silahlı gruplara ilişkin uyarı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Irak hükümetinden devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği belirtildi. Irak basınının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan özel bir mesaj aldı. Mesajın Trump'ın özel bir elçisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump'ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi. - ERBİL