İran, Lübnan Hükümetini Destekledi

Politika

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, "Biz sorunlara bir çözüm bulmanın peşindeyiz. Lübnan hükümetini her koşulda destekliyoruz" dedi.

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson'ın Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak ilk ateşkes taslak metnini Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiği ifade edilmişti. Taslak metne Lübnan tarafının nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken İran, Lübnan tarafından alınan kararın destekleneceğini duyurdu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdiği Beyrut'ta yaptığı açıklamada Hizbullah'ın İsrail ile ateşkesi konusuna değindi. İran'ın İsrail-Hizbullah çatışmasının son bulmasını istediği sinyalini veren Laricani, "Biz sorunlara bir çözüm bulmanın peşindeyiz. Lübnan hükümetini her koşulda destekliyoruz. Bu süreçleri bozanlar Netanyahu ve adamlarıdır" dedi. - BEYRUT