İran Nükleer Müzakereleri: Pazarlık Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Nükleer Müzakereleri: Pazarlık Yok

İran, nükleer programının müzakere edilemeyeceğini vurguladı ve güven inşa etmeye hazır olduklarını açıkladı.

11.05.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'da gerçekleştirilecek dördüncü tur müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer programı, İran halkının temel haklarından biri ve asla müzakere ya da pazarlık konusu yapılamaz. Uranyum zenginleştirme, halkımızın önemli kazanımlarından ve gurur kaynaklarından biri. Bu başarı için ağır bedeller ödendi. Dolayısıyla bu kazanım, kesinlikle pazarlık edilemeyecek bir konu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek dördüncü tur müzakereler öncesi İran basınına açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Bugün bir sonraki müzakere turuna doğru yola çıkıyorum. Bu sabah Tahran'da daha fazla istişarede bulunduk ve bu turda belirleyici bir sonuca ulaşmayı umuyoruz" dedi.

"Karşı tarafın tutumu sürekli değişiyor"

ABD'nin açıklamaları ve medyadaki tutumlarıyla ilgili çelişkili söylemlerde bulunduğunu belirten Arakçi, "Bu çelişkileri müzakere odasında da, dışında da ve medya ortamında da görüyoruz. Karşı tarafın tutumu sürekli değişiyor ve bu da müzakerelerin önemli sorunlarından biri. Biz tamamen istikrarlı bir şekilde ilerledik ve tutumumuz son derece açık" şeklinde konuştu.

"Bu turda İran'ın temel ilkelerini koruyarak ileriye dönük görüşmeler yapmayı umuyoruz"

Arakçi, müzakerelerin masada yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Müzakere konularının medyada gündeme getirilmesi, müzakere ahlakına aykırı ve karşı tarafın ciddiyetini ve iradesini sorgular. Bu turda, İran'ın temel ilkelerini koruyarak tamamen yapıcı ve ileriye dönük görüşmeler yapmayı umuyoruz. Eğer amaç, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına dair güvence sağlamaksa bu tamamen mümkün ve bu yönde bir anlaşma sağlanabilir. Ancak mantıklı, gerçekçi ya da uygulanabilir olmayan talepler gündeme getirilirse müzakereler zorlaşacaktır" dedi.

"İran'ın nükleer programı pazarlık konusu yapılamaz"

Arakçi, İran'ın nükleer programının hukuki temellere dayandığını ve barışçıl tüm faaliyetlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde sürdüğünü belirterek, "İran'ın nükleer programı, İran halkının temel haklarından biri ve asla müzakere ya da pazarlık konusu yapılamaz. Uranyum zenginleştirme, halkımızın önemli kazanımlarından ve gurur kaynaklarından biri. Bu başarı için ağır bedeller ödendi. Dolayısıyla bu kazanım, kesinlikle pazarlık edilemeyecek bir konu" ifadelerini kullandı.

"İran, güven inşa etmeye hazır"

İran'ın nükleer faaliyetler konusunda güven inşa etmeye ve daha fazla adım atmaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, "Bu konu her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı ve önceki müzakerelerde de gündeme geldi. Şimdi de aynı mantıkla İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu garanti altına alabilecek bir planı karşı tarafa sunduk. Onlar da kendi planlarını sundular ancak ne yazık ki çelişkili fikirlerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Karşı tarafın ilkeli duruş sergilemesini bekliyoruz"

Geçmişteki müzakerelerde olumlu bir atmosferin olduğunu ve karşı tarafın anlaşma konusunda ciddiyetini gösterdiğini belirten Arakçi, "Ancak müzakere dışı medya üzerinden yapılan açıklamalar bu ciddiyetle çelişiyor ve sürecin sağlıklı ilerlemesini engelliyor. Farklı hedef kitleleri olabileceğini anlıyoruz ancak bu onların sorunu, bizim değil. Karşı tarafın da tıpkı İran'ınki gibi, sabırlı ve ilkeli bir duruş sergilemesini bekliyoruz" dedi.

"Görüşmelerin süresi müzakerelerin ilerleyişine göre belirlenecek"

Görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını ifade eden Arakçi, "Görüşmelerin süresi müzakerelerin atmosferine ve ilerleyişine göre belirlenecek. İran'ın teknik heyeti, Maskat'ta hazır bekliyor ve gerektiğinde onlardan faydalanılacak. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla dolaylı olarak yapılacak ve ilerledikçe gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Nükleer Müzakereleri: Pazarlık Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:42:28. #7.12#
SON DAKİKA: İran Nükleer Müzakereleri: Pazarlık Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.