İran Ordusu: "Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Ordusu: "Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz"

08.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" dedi.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 9'uncu gününde sürerken, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda ABD ve İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı. Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşman sürekli yanlış hesap yapmıştır. Biz her zaman düşmana cevabı sahada vereceğimizi söyledik. Biz slogan atan değil, sahada mücadele eden bir milletiz" dedi.

"Silahlı kuvvetler sahada"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek moral ve motivasyonla sahada olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Tüm silahlı kuvvetlerimiz özellikle şehitlerimizin ve dini liderimizin kanının intikamını almak için sahadadır. Halkımız bilsin ki İran milletinin evlatları son nefeslerine kadar ayakta duracak ve düşmanı yaptıklarından pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

"Füze sayımızı savaş meydanında saysınlar"

İran'ın askeri kapasitesine de değinen Abdullahi, "Önceki savaşlardan edindiğimiz tüm tecrübeleri gözden geçirip düzelttik ve bugün sahaya taşıdık. Bugün düşman bu gücün sonuçlarını sahada görmektedir. Defalarca bizim füze sayımızı bildiklerini söylediler. Biz ise savaş meydanında saymalarını söylüyoruz ve o zaman aslında hiçbir şey bilmediklerini anlayacaklar" diye konuştu.

"Askeri merkezleri hedef alacağız"

ABD ve İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirten Abdullahi, "Biz ise düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Ordusu: 'Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz' - Son Dakika

Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:54:44. #.0.4#
SON DAKİKA: İran Ordusu: "Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.