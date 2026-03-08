İran Ordusu: "Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz"

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef alarak, "Düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 9'uncu gününde sürerken, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda ABD ve İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı. Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşman sürekli yanlış hesap yapmıştır. Biz her zaman düşmana cevabı sahada vereceğimizi söyledik. Biz slogan atan değil, sahada mücadele eden bir milletiz" dedi.

"Silahlı kuvvetler sahada"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek moral ve motivasyonla sahada olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Tüm silahlı kuvvetlerimiz özellikle şehitlerimizin ve dini liderimizin kanının intikamını almak için sahadadır. Halkımız bilsin ki İran milletinin evlatları son nefeslerine kadar ayakta duracak ve düşmanı yaptıklarından pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

"Füze sayımızı savaş meydanında saysınlar"

İran'ın askeri kapasitesine de değinen Abdullahi, "Önceki savaşlardan edindiğimiz tüm tecrübeleri gözden geçirip düzelttik ve bugün sahaya taşıdık. Bugün düşman bu gücün sonuçlarını sahada görmektedir. Defalarca bizim füze sayımızı bildiklerini söylediler. Biz ise savaş meydanında saymalarını söylüyoruz ve o zaman aslında hiçbir şey bilmediklerini anlayacaklar" diye konuştu.

"Askeri merkezleri hedef alacağız"

ABD ve İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirten Abdullahi, "Biz ise düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN