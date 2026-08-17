İran, Pilotların Esir Alındığını İddia Etti - Son Dakika
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İran, Pilotların Esir Alındığını İddia Etti

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İran Dışişleri Sözcüsü, Katar'da esir alındığını öne sürdüğü pilotların durumunun netleşmesi gerektiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2 Mart'tan bu yana Katar tarafından esir alındığını iddia ettiği pilotlara ilişkin, "Pilotların durumuna ilişkin netlik sağlanması zorunludur. Pilotların durumu netleşene kadar onları esir olarak kabul ediyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İranlı pilotların akıbetine ilişkin açıklama yaptı. Pilotların akıbeti netleşene kadar Katar'da esir alındıklarının değerlendirildiğini kaydeden Bekayi, "Pilotların durumuna ilişkin netlik sağlanması zorunludur. Pilotların durumu netleşene kadar onları esir olarak kabul ediyoruz ve nerede olduklarını aydınlatmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" dedi.

"Basra Körfezi ve Umman Denizi çevresindeki zarar, yalnızca bu savaşla bağlantılı değil"

Bekayi ayrıca, Körfez sularında petrol sızıntısı vakalarının bildirilmesinin ardından söz konusu kirliliğe bölgedeki ABD askeri operasyonlarının neden olduğunu söyledi. Bekayi, "Bu çevresel zarar, ABD'nin askeri varlığından ve son 50 yıldır bölgede yürüttüğü savaşlardan kaynaklanıyor. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin çevresine verilen zarar, yalnızca bu savaşla bağlantılı değil" dedi. İranlı Sözcü, zararın "trilyonlarca dolar" olduğunu ifade ederek, ABD'nin sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Katar iddiaları reddetmişti

Tahran, İranlı pilotların 2 Mart'ta Katar'daki ABD'ye ait Al Udeid Hava Üssü'ne yönelik bir operasyon yürütürken kaybolduğunu açıklamıştı. İranlı yetkililer, daha sonra yaptıkları açıklamada Katar'daki saldırı sonrası dönüş yolunda düşürülen iki savaş uçağını kullanan 4 pilottan birinin olay esnasında öldüğünü, diğer üçünün de Katar tarafından esir alındığını iddia etmişti.

Katar ise iddiaları yalanlayarak, İran'a Nisan ayında gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonlarının ayrıntıları hakkında bilgilendirilmek üzere bir davet gönderildiğini, ancak İran tarafının henüz yanıt vermediğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Katar, Çevre, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, Pilotların Esir Alındığını İddia Etti - Son Dakika

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