İran-Rusya Görüşmesi: Destek Beklentisi
İran-Rusya Görüşmesi: Destek Beklentisi

07.03.2026 02:36
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin'le yapılan görüşmede İran'a yönelik saldırıları ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'dan, uluslararası imkanlarını kullanarak İran halkının bu saldırılar karşısındaki meşru haklarını desteklemesi bekleniyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünün uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek,"Hegemon güçler kör ve çaresiz bir güç kullanımıyla iradelerini milletlere dayatmaya çalışıyor. Ancak İran halkının ülkesine ve sistemine verdiği milyonluk ve destansı destek, bu saldırıların yalnızca milletimizin ülkenin varlığını savunma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini gösterdi" dedi.

"Müzakere iddiasında bulunurken bize saldırdılar"

Karşı tarafın güvenilmezliğine daha önce dikkat çektiklerini belirten Pezeşkiyan, "Önceki görüşmemizde Netanyahu'nun İran'a saldırma niyeti olmadığını iddia ettiğini söylemiştiniz. Ancak bugün yalan ve kötülüğün onların doğasının bir parçası olduğunu herkes gördü. Müzakere iddiasında bulunurlarken bir kez daha bize saldırdılar. Rusya'dan, uluslararası imkanlarını kullanarak İran halkının bu saldırılar karşısındaki meşru haklarını desteklemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ABD üslerinin hedef alınması savunma amaçlıdır"

Bölge ülkeleriyle yürütülen diplomatik temaslara da değinen Pezeşkiyan, "Komşularımızla yaptığımız görüşmelerde ABD askeri üslerinin hedef alınmasının tamamen savunma amaçlı ve ülkemizi ile halkımızı korumaya yönelik olduğunu anlattık. ABD ve Siyonist rejimin son saldırıları, bölge güvenliğinin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanabileceği ve yabancı güçlerin varlığının güvensizliğin temel nedeni olduğu yönündeki Tahran'ın haklılığını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Nahçıvan iddialarını reddetti

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Pezeşkiyan, "İran, hiçbir zaman komşularına saldırma niyetinde olmamış ve olmayacaktır. Yolumuz, toprak bütünlüğümüzü güçlü şekilde savunmak ve kalıcı barışı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Putin'den taziye mesajı

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini ileterek İran devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Putin ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleriyle sürdürdüğü temaslara değinerek bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Tahran ile Moskova arasındaki koordinasyonun diplomatik ve güvenlik kanalları üzerinden sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

01:59
