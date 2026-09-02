İran, Sirik'teki düğün töreninin bombalanmasından ABD'yi sorumlu tuttu - Son Dakika
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İran, Sirik'teki düğün töreninin bombalanmasından ABD'yi sorumlu tuttu

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Sirik kentinde bir düğün törenini bombaladığını ve yenilgisini gizlemeye çalıştığını söyledi. Saldırıda en az 5 kişi öldü, 50'si kadın ve çocuk 63 kişi yaralandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD, yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün törenini bombaladı. Gerçek, Amerikan yetkilileri zafer kazanmış, ahlaki kahramanlar olarak yanlış bir şekilde gösteren yapay zeka tarafından üretilmiş videolar değil, Amerika'nın işlediği suçlardır" dedi.

İran basını, ülkenin Sirik kenti yakınlarında bulunan dağlık bir bölgede düzenlenen düğün etkinliğinin ABD saldırısına hedef olduğunu duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bekayi açıklamasında, "ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü yasadışı savaşın gerçeği dün gece Sirik'te gözler önüne serildi. ABD, yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün törenini bombaladı. Gerçek, Amerikan yetkilileri zafer kazanmış, ahlaki kahramanlar olarak yanlış bir şekilde gösteren yapay zeka tarafından üretilmiş videolar değil, Amerika'nın işlediği suçlardır" dedi.

Bekayi açıklamasında ayrıca, "Amerikalı yazar Tim O'Brien'ın The Things They Carried adlı kitabında yazdığı gibi, 'Savaşla ilgili gerçek bir hikaye asla ahlaki değildir. Eğer bir hikaye ahlaki gibi görünüyorsa, ona inanmayın" ifadelerini kullandı.

Bekayi tarafından paylaşılan görüntüde ise Sirik'teki düğün alanında saldırının ardından oluşan enkaz ve hasar görülürken insanların çığlıkları da duyuluyor.

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 50'si kadın ve çocuk en az 63 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Sirik'teki düğün töreninin bombalanmasından ABD'yi sorumlu tuttu - Son Dakika

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