İran, Suriye Muhalifleriyle Diyalog Kurmaya Açık

Politika

İranlı üst düzey bir yetkili, Suriye'deki muhalif gruplar ile Tahran'ın doğrudan iletişime geçildiğini ve İran'ın kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya açık olduğunu söyledi.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan İranlı yetkili, Suriye'deki muhalif gruplar ile Tahran'ın doğrudan iletişime geçtiğini ve bunun iki ülke arasında "düşmanca bir yola girilmemesi" amacıyla yapıldığını belirtti. İran'ın Suriye'de kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya açık olduğunu söyleyen yetkili, "Bu adım, ilişkileri devam ettirmek ve bölgedeki gerginliklerin daha da artmasını önlemek için büyük önem taşımaktadır" dedi. - TAHRAN