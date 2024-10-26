İran: Ulusal çıkarlarımız için sınır tanımıyoruz - Son Dakika
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Politika

İran: Ulusal çıkarlarımız için sınır tanımıyoruz

İran: Ulusal çıkarlarımız için sınır tanımıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'e karşı ulusal çıkarları koruma kararlılığını vurguladı.

26.10.2024 22:03
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti olarak, ulusal çıkarlarımızı, egemenliğimizi, halkımızı ve direniş cephesini korumada son derece ciddiyiz ve bu konuda hiçbir sınır tanımıyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine ait siteye İsrail'in saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Bölge turu kapsamında yaptığım görüşmelerde İran'ın savunma kapasitesini ve olası bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağı mesajını ilettim. İran İslam Cumhuriyeti olarak, ulusal çıkarlarımızı, egemenliğimizi, halkımızı ve direniş cephesini korumada son derece ciddiyiz ve bu konuda hiçbir sınır tanımıyoruz. Siyonist İsrail rejimi karşısında Filistin'i desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kimse İran'ın iradesini test etmesin"

İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 1 ve 2" operasyonları düzenlediğini ve bu operasyonların İran'ın kendisini savunmadaki kararlığını gösterdiğini vurgulayan Arakçi, "Kimse İran'ın iradesini test etmesin. Bu mesajı tüm bölge ülkelerine gönderdik. Savaş meydanında hazır olduğumuz gibi komşularımız ile barış ortamına da hazırız. Biz gerilimden yana değiliz ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere komşularımız ile gerilim istemiyoruz. Bu anlamda Siyonist İsrail rejimi ve bölgedeki yabancı güçlerin hesabını komşu ülkelerimizden ayrı tutuyoruz. Bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme ve iş birliğini artırma konularında ciddiyiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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