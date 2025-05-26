İran Uranyum Zenginleştirmede Esneklik Yok - Son Dakika
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Politika

İran Uranyum Zenginleştirmede Esneklik Yok

26.05.2025 13:59
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İran, uranyum zenginleştirmenin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, esneklik göstermeyeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uranyum zenginleştirmenin, İran'ın barışçıl nükleer enerjisinin ve nükleer sanayisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Uranyum zenginleştirmede en küçük bir esneklik göstermeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uranyum zenginleştirmenin, İran'ın barışçıl nükleer enerjisinin ve nükleer sanayisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bekayi, "Uranyum zenginleştirmede en küçük bir esneklik göstermeyeceğiz" dedi.

"Hiçbir zaman nükleer enerjiyi askeri amaçlarla kullanmadık"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ile yapıcı görüşmeler yürütüldü" yönündeki açıklamasına da değinen Bekayi, "En başından beri açıkça ifade ettik. Eğer ABD'nin amacı İran'ın nükleer programının askeri hale gelmesini önlemekse, bu zaten mevcut bir durum. Biz hiçbir zaman nükleer enerjiyi askeri amaçlarla kullanmayı hedeflemedik. Karşı tarafta iyi niyet varsa, biz de müzakerelerin devamı konusunda iyimser olabiliriz. Ancak amaç İran'ı meşru haklarından mahrum bırakmak olursa, bu süreç kesinlikle bir sonuca ulaşmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Uranyum zenginleştirme İran'ın kırmızı çizgisidir"

ABD ile Roma'da yapılan 5'nci tur görüşmelere değinen Bekayi, Umman'ın sunduğu teklifin değerlendirildiğini belirterek, "Umman, bu sürecin kolaylaştırıcısı olarak, yardımcı olabileceğini düşündüğü noktalarda görüşlerini dile getiriyor ve her iki tarafla da koordinasyon sağlıyor. Ancak burada çok açık bir husus var. Uranyum zenginleştirme İran'ın kırmızı çizgisidir ve bu konuda en ufak bir esneklik gösterilmeyecektir. Umman'ın sunduğu öneriler de bu gerçeği göz önünde bulunduracaktır" ifadelerini kullandı.

"Geçici bir anlaşma hiçbir zaman gündemimizde olmadı"

ABD ile geçici bir anlaşmaya varılacağı ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini geçici olarak askıya alacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Bekayi, "Geçici bir anlaşma hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı. Uranyum zenginleştirme programını geçici olarak askıya alma gibi bir durum da yok" dedi.

"Tarafların çelişkili davranışları bu sürece yardımcı olmuyor"

Müzakereler sürerken ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları artırmasının sürece zarar verdiğini belirten Bekayi, "İran olarak diplomasi yoluyla çıkarlarımızı elde edebileceğimizi hissettiğimiz sürece müzakerelere devam edeceğiz. Ancak tarafların çelişkili davranışları bu sürece yardımcı olmuyor. Yaptırımların sürdürülmesi, kesinlikle tüm müzakere sürecini zedeler" şeklinde konuştu.

" Ajans'ın yaklaşımı ve rolü kesinlikle etkili"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı'nın bu hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini belirten Bekayi, İran ile Ajans arasındaki işbirliğine değinerek, "Bizim Ajans'la tutumumuz her zaman yapıcıydı ve her zaman yükümlülüklerimize dayalı bir ilişki kurmaktan yana olduk. Ajanstan beklentimiz, diğer tarafların etkisinde kalmadan görevlerini yerine getirmesi. Ajans'ın yaklaşımı ve rolü kesinlikle etkili" diye konuştu.

Bekayi, ABD ile yeni müzakere turuna ilişkin ise henüz tarih ve yerin netleşmediğini belirterek, Umman ile koordinasyon halinde olduklarını ve yeni tarih bilgisinin Umman tarafından açıklanacağını bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Uranyum Zenginleştirmede Esneklik Yok - Son Dakika

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