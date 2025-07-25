İran ve Avrupa Ülkeleri İstanbul'da Nükleer Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Politika

İran ve Avrupa Ülkeleri İstanbul'da Nükleer Görüşme Yaptı

25.07.2025 23:29
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İran, uranyum zenginleştirme hakkını savunarak yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İngiltere Almanya ve Fransa ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri müzakereye ilişkin yaptığı açıklamada, "Uranyum zenginleştirmeyi meşru haklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Haksız ve gayrimeşru yaptırımların kaldırılması görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, üç Avrupa ülkesi İngiltere Almanya ve Fransa ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri müzakereye ilişkin değerlendirmede bulundu. Revançi, görüşmede nükleer konuların ele alındığını belirterek, "Bu toplantı, daha önce zaman zaman gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin devamıydı. Ancak bu kez, arada önemli gelişmeler yaşandı. Başta Siyonist rejim ve ABD'nin ülkemize yönelik saldırıları olmak üzere bu meseleleri detaylı şekilde gündeme getirdik" dedi.

İran'ın tutumunun toplantıda açık şekilde ifade edildiğini vurgulayan Revançi, "Ülkemize yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, hiçbir uluslararası kriterle bağdaşmadığını ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini anlattık. Ayrıca bu ülkelere, İran'a yönelik açık saldırılar karşısındaki tutumlarından duyduğumuz rahatsızlığı da ilettik" ifadelerini kullandı.

"İtirazlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk"

Toplantıda, yaptırımların yeniden uygulanması ve tetik mekanizması (snapback) konusunun da gündeme geldiğini belirten Revançi, "Bu konuda bazı Avrupa ülkelerinden çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Biz de bu açıklamalara yönelik itirazlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Dışişleri Bakanımız Arakçi, kısa süre önce BM Genel Sekreteri'ne bir mektup göndererek ülkemizin bu konudaki hukuki tutumunu ayrıntılı biçimde açıkladı ve söz konusu ülkelerin böyle bir iddiada bulunma hakkına sahip olmadığını vurguladı. Toplantıda biz de bu görüşleri açık ve kararlı bir şekilde dile getirdik. Bahsi geçen mektup şu anda BM'de kayıt altına alındı ve Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisine sunuldu" dedi.

"Uranyum zenginleştirme faaliyetleri kesintisiz sürmeli"

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde ülkesinin sahip olduğu hakların toplantıda önemli başlıklar arasında yer aldığını belirten Revançi, "Özellikle uranyum zenginleştirmeyi meşru haklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz ve bu faaliyetlerin ülke içinde kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, haksız ve gayrimeşru yaptırımların kaldırılması da görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı" şeklinde konuştu.

"Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı"

Öte yandan İstanbul'da üç Avrupa ülkesiyle yürütülen müzakerelere katılan İran Dışişleri Bakan yardımcısı Kazım Garibabadi ise sosyal medya hesabından müzekereye ilişkin yaptığı paylaşımda, üç Avrupa ülkesiyle ciddi, açık ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede yaptırımların kaldırılması ve nükleer konulara ilişkin son gelişmelerin ele alındığını ifade eden Garibabadi, "İran halkına yönelik son saldırılarda bu ülkelerin tutumlarını açık şekilde eleştirdik. Ayrıca, snapback olarak bilinen tetik mekanizması dahil olmak üzere ülkemizin ilkesel tutumunu da net biçimde ifade ettik. Her iki taraf da toplantıya somut önerilerle katıldı. Bu önerilerin farklı boyutları ele alındı ve değerlendirildi. Görüşmelerin bu çerçevede sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Avrupa Ülkeleri İstanbul'da Nükleer Görüşme Yaptı - Son Dakika

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