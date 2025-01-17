İran ve Rusya'dan Stratejik Anlaşma - Son Dakika
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Politika

İran ve Rusya'dan Stratejik Anlaşma

İran ve Rusya\'dan Stratejik Anlaşma

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya'ya yaptığı ziyarette Putin ile kapsamlı işbirliği anlaşması imzaladı.

17.01.2025 16:49
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında temaslarına başladı. Göreve geldiği temmuz ayından bu yana ilk kez Kremlin'i ziyaret eden Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Pezeşkiyan'a "Dostum" diyerek hitap etti. Pezeşkiyan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Putin, "Bugünkü ziyaretiniz özel bir önem taşıyor. Hem işbirliğimizin tüm alanlarını ele alma fırsatı bulacağız hem de Rusya ile İran arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığa ilişkin bir anlaşma imzalayacağız" dedi.

Uzun zamandır anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve bu çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Putin, anlaşmanın işbirliğinin tüm alanlarına yönelik daha fazla enerji kazandıracağını sözlerine ekledi. "Anlaşmanın ticaret ve ekonomik bağların geliştirilmesine daha fazla kaktı sağlayacağından eminim" diyen Putin, "Nükleer enerji alanındaki projeler de dahil olmak üzere büyük projelerimize devam ediyoruz. Enerji alanında başka potansiyel projelerimiz de var ve lojistik alanında da iyi beklentilerimiz var" dedi.

Putin, "Uluslararası gündeme ilişkin istişarelerimiz hem dünya genelinde hem de elbette bölgede büyük talep görüyor" ifadesini kullanarak, Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'e selamlarını iletmesini istedi.

"Anlaşmanın sağlam bir temel oluşturacağına eminim"

Pezeşkiyan ise, Moskova ziyareti öncesinde Hamaney ile görüştüğünü kaydederek, "Hamaney, Rusya ile kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesinin önemini dile getirdi" dedi. "Aslında ikili ilişkilerimiz sadece bölgede değil, aynı zamanda uluslararası arenada devam ediyor. Ticaret hacmimizin gelişmesi bizi gerçekten mutlu ediyor" diyen Pezeşkiyan, "Kültür, ekonomi ve insani ilişkiler de dahil olmak üzere iki ülkenin tüm faaliyet alanlarını kapsayan büyük anlaşmamızın bugün imzalanmasının ikili ilişkilerin gelişmesine büyük bir ivme kazandıracağına ve bunun daha fazla ilerleme için sağlam bir temel oluşturacağına eminim" ifadesini kullandı.

Moskova ziyareti öncesinde de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandığını sözlerine ekleyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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