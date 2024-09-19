İranlı Korsanlar Trump'ın Bilgilerini Çaldı - Son Dakika
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Politika

İranlı Korsanlar Trump'ın Bilgilerini Çaldı

FBI, İranlı hackerların Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri Biden ekibine gönderdiğini açıkladı.

19.09.2024 13:06
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri çaldığını duyurdu. Hackerların Trump'a ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını kaydeden FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Dahası İranlı bilgisayar korsanları eylemlerini Haziran ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ilişkin çalıntıi kamuya açık olmayan verileri ABD medya kuruşlarına göndermeyi sürdürdü. Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir" denildi. Açıklamada, maillere yanıt verilip verilmediğinin ve çalıntı verilerin içeriğinin ise ne olduğunun bilinmediği aktarıldı. Açıklamada, İranlı hackerların Haziran ayının sonu ile Temmuz ayının başına kadar olan sürede Cumhuriyetçi başkan adayının kampanyasından çalınan materyalden bir metin alıntısı içeren e-postaları Biden'ın kampanya ekibi görevlilerine direkt olarak gönderdikleri bildirildi.

ABD, Ağustos ayında İran'ı her iki ABD Başkan adayının da seçim kampanyasına siber saldırılar başlatmak ve siyasi anlaşmazlıkları körüklemeyi amaçlayan etki operasyonlarıyla Amerikan halkını hedef almakla suçlamıştı.

İran'dan iddialara yalanlama

İran tarafı ise suçlamaları reddetti. Birleşmiş Milletler İran Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin iddialarının "temelden yoksun ve tamamen kabul edilemez" olduğu aktarıldı. Açıklamada, "İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmek için bir nedeni ya da niyeti var" denildi.

Trump kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise Biden ve Harris'in kendilerine gönderilen mailleri kullanıp kullanmadıklarını açıklamaları gerektiği kaydedildi.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın rakibi Başkan Biden, 21 Temmuz ayında seçimden çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İranlı Korsanlar Trump'ın Bilgilerini Çaldı - Son Dakika

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