İranlı milletvekili Celali: "Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil" - Son Dakika
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İranlı milletvekili Celali: "Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil"

05.12.2022 17:38
İranlı milletvekili Celali: "Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil"

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baş örtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" dedi.

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baş örtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" dedi.

İran'da zorunlu olan baş örtüsü kuralının kaldırılmasına yönelik tartışmalar devam ederken, İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali'den yeni bir açıklama geldi. Celali, başörtüsü kuralının kaldırılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "İsyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Destekçilerine 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu eylemler sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız. Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Milletvekili, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İranlı milletvekili Celali: 'Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil' - Son Dakika

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