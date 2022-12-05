İranlı milletvekili Celali: "Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil"

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, başörtüsü zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baş örtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" dedi.

İran'da zorunlu olan baş örtüsü kuralının kaldırılmasına yönelik tartışmalar devam ederken, İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali'den yeni bir açıklama geldi. Celali, başörtüsü kuralının kaldırılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "İsyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Destekçilerine 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu eylemler sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız. Başörtüsü kuralından vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kuraldan vazgeçmemiz İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçmemiz anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN