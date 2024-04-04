Yerel seçimlerde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, mazbatasını alarak resmen görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, ilçe seçim kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından Bayraklı Belediyesinde ise devir-teslim töreni gerçekleşti. İrfan Önal, önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan görevi devralarak resmen görevine başladı. Başkanı İrfan Önal, devir-teslim töreninde şöyle konuştu:
"Bayraklımızda yeni bir 5 yılın ilk gününü yaşıyoruz. Artık seçimler geride kaldı ve aldığımız sonuçlarla Türkiye'de birinci parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerimizle almış olduğumuz bu seçimi bundan sonra da hizmet noktasına taşıyacağız. Bize oy veren-vermeyen, herkese adil ve eşit hizmet edeceğimizin sözünü veriyorum. Az uyuyup, çok çalışacağız. Belediyenin imkanları herkese eşit gidecek. Sizlerin emeğiyle geldiğim bu noktada, hiçbirinizi mahçup etmeyeceğim. Bayraklımızın bütününe katacağımız artı değerlerle daha yaşanabilir bir kenti sizlerin desteğiyle var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. Yolumuz açık olsun."
Törenlere Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra; eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR
Son Dakika › Politika › İrfan Önal Bayraklı Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
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