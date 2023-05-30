İSKİ'nin suya zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi - Son Dakika
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İSKİ'nin suya zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

30.05.2023 20:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına öngördüğü zam teklifinin oy çokluğuyla gündeme alınması reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurul Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda su zam teklifinin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi.

"İŞİMİZE BAKALIM"

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı bu teklifin daha önce de görüşüldüğünü belirterek, "Sayın Faruk Bey, bu teklifin ilk defa gelmiş gibi söylemeniz bizi şaşırtıyor. Mayıs ayında da bunun yapılacağı söylendi. Ayrıca bu konuda anlaşmaya varıldı. Burada ilk defa olan bir şey yok. Gelin, bu teklifi geçirelim, işimize bakalım. Amaç burada yapıcı olmak değil mi?" şeklinde konuştu.

"SİYASİ POPÜLİZM YAPILDI"

AK parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise Kösedağı'na şu şekilde yanıt verdi: "26 Mayıs'ta İSKİ Genel kurul çağrısı yapıldı. Bu teklifler bu kadar önemliyse neden ilan edilen gündemde yok? 30 Mayıs'ta yaptığınız yaptığınız planda neden var? Dolayısıyla burada bir siyasi popülizm yapılmıştır. Bizim teklifimiz bu şekildedir." Teklifin görüşülmesinin ardından oturuma ara verildi.

Kaynak: İHA
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